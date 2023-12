Geht es endlich los, Innergex Renewable EnergyPref C?

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Innergex Renewable Energy war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab acht positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Innergex Renewable Energy eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass der langfristige Durchschnitt der Innergex Renewable Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 12,33 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 9,49 CAD deutlich darunter lag (-23,03 Prozent Abweichung). Auf Basis dieser Analyse erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 9,34 CAD, was einer geringen Abweichung von +1,61 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Insgesamt wird Innergex Renewable Energy demnach mit einem "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren versehen.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 5 Kaufempfehlungen, 2 Halten-Empfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen für Innergex Renewable Energy ausgesprochen wurden. Auch die aktuellen Analyseberichte führen im Schnitt zu einer positiven Bewertung für das Unternehmen.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Versorgungssektors hat Innergex Renewable Energy im vergangenen Jahr eine unterdurchschnittliche Rendite von -36,94 Prozent erzielt. Damit liegt das Unternehmen 28,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -8,49 Prozent, und Innergex Renewable Energy liegt aktuell 28,45 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.