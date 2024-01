Geht es endlich los, Inner Mongolia Lantai Industrial?

Der Aktienkurs von Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -36,01 Prozent, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -6,64 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry mit 29,37 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry derzeit bei 9,21 CNH liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 7,88 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -14,44 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei -0,51 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.