Geht es endlich los, Innate Pharma?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Innate Pharma zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 28 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI weder überkaufte noch überverkaufte Werte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Innate Pharma schwach ist und eine negative Stimmungsänderung zu verzeichnen ist. Dadurch erhält das Unternehmen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass Innate Pharma aufgrund des 200-Tages-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält, während der 50-Tage-Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Innate Pharma auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, da in den vergangenen Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Innate Pharma gemischte Bewertungen in Bezug auf den RSI, die Stimmung und die technische Analyse erhält. Es ist wichtig, diese Faktoren bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.