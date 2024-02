Geht es endlich los, Ifresh?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Ifresh wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass Ifresh momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was bedeutet, dass Ifresh hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Ifresh eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass sich für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral" ergibt.

Vom fundamentalen Standpunkt betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ifresh bei einem Wert von 8, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 32,16) unter dem Durchschnitt (ca. 74 Prozent) liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Ifresh damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln ein geringerer Ertrag in Höhe von 2,79 Prozentpunkten erzielt werden. Somit ergibt sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.