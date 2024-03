Geht es endlich los, I.A?

Die technische Analyse der Aktie I A ergibt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 3470,9 JPY liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs bei 3490 JPY gehandelt wurde und somit einen Abstand von +0,55 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 3537,3 JPY, was einer Differenz von -1,34 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen als überkauft gilt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen erfahren hat. Somit wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die langfristige Stimmungslage der Aktie abgegeben.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Aktie neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieser Stimmungslage wird die Aktie heute ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des RSI, der Stimmung und des Anleger-Sentiments.