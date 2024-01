Geht es endlich los, ITM Power?

Die Analysteneinschätzung für Itm Power ist insgesamt positiv, da es 1 Kaufempfehlung und keine neutralen oder negativen Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 200 GBP, was einer potenziellen Kursentwicklung von 329,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Underperformance von -44,82 Prozent in den letzten 12 Monaten, im Vergleich zu einem durchschnittlichen Anstieg von 3,07 Prozent in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche. Ebenso liegt die Rendite 50,41 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Itm Power beträgt 0 Prozent, was 4,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der aktuell mit einem Wert von 68,17 als neutral eingestuft wird. Auch auf Basis des RSI25 mit einem Wert von 63 erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".