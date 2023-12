Geht es endlich los, Hudson Capital?

Aktuell befindet sich die Aktie von Freight in einer eher ungünstigen Lage in Bezug auf die Dividendenrendite. Mit einem aktuellen Wert von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt liegt der Ertrag um 5,11 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens.

Auch aus charttechnischer Sicht gibt es nur wenig Positives zu berichten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,85 USD, während der aktuelle Kurs lediglich 0,336 USD beträgt. Dies bedeutet eine Abweichung von -60,47 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Dagegen zeigt sich beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,32 USD) eine geringfügige Nähe zum letzten Schlusskurs (+5 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Freight diskutiert. Dadurch ergibt sich eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Auch das langfristige Stimmungsbild der Aktie zeigt sich eher neutral bis schlecht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität waren durchschnittlich, während die Stimmungsänderung gering ausfiel. Somit erhält die Aktie von Freight auch in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild eine schlechte bzw. neutrale Bewertung.