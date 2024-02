Geht es endlich los, House Foods?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von House Foods ein viel diskutiertes Thema, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine starken positiven oder negativen Themen rund um House Foods, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der House Foods Aktie derzeit bei 3189,85 JPY liegt. Der Aktienkurs selbst schloss zuletzt bei 3135 JPY, was einem Abstand von -1,72 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 3190,68 JPY, was einer Differenz von -1,75 Prozent entspricht. Beide Zeiträume ergeben zusammen eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass House Foods über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und auch die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der House Foods Aktie liegt bei 67,11 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 54,58 keine Über- oder Unterkauft-Situation an, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für die House Foods Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz, sowie dem Relative Strength Index.