Geht es endlich los, Hiap Hoe?

Die Hiap Hoe-Aktie wird in verschiedenen Analysen und Bewertungen als neutral eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,67 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,635 SGD weicht davon um -5,22 Prozent ab, was auf charttechnischer Ebene als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,64 SGD, was einer Abweichung von -0,78 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral, da in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Hiap Hoe. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu dieser Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hiap Hoe zeigt eine Ausprägung von 22,22 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Hiap Hoe in verschiedenen Analysen und Bewertungen als neutral eingestuft wird, sowohl auf technischer Ebene, basierend auf dem Anleger-Sentiment und dem RSI.