Geht es endlich los, Hexagon Purus AS?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Hexagon Purus Asa liegt bei 30,21, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,53 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Bei der Analyse der Hexagon Purus Asa zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 des Wertes liegt bei 17,76 NOK, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 11,58 NOK liegt, was einer Abweichung von -34,8 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 10,34 NOK, was einer Abweichung von +11,99 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten beiden Wochen wurde die Hexagon Purus Asa von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies zeigt sich in den verschiedenen Kommentaren und Wortmeldungen, die in diesem Zeitraum veröffentlicht wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Gut"-Einstufung.