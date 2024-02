Geht es endlich los, Hermes International?

Die Diskussionen rund um Hermes Sca auf sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Insgesamt häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Im zurückliegenden Zeitraum lassen sich auch sechs Handelssignale ermitteln, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Aktie von Hermes Sca bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Bei einer Dividende von 0,38 % ist Hermes Sca im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (0 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Hermes Sca in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich, daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Hermes Sca-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 1891,2 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (1968,6 EUR) weicht somit +4,09 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (1915,38 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,78 Prozent Abweichung). Die Hermes Sca-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält die Hermes Sca-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

