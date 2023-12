Geht es endlich los, Henan Zhongyuan Expressway?

Die technische Analyse der Henan Zhongyuan Expressway-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 3,55 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 3,63 CNH weicht somit um +2,25 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 3,56 CNH nahe dem letzten Schlusskurs (+1,97 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Henan Zhongyuan Expressway-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Henan Zhongyuan Expressway festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Henan Zhongyuan Expressway überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich hat die Henan Zhongyuan Expressway-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +29,21 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance 28,7 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.