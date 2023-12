Geht es endlich los, Helix Wind?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Helix Wind-Aktie liegt bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten auf eine neutrale Einschätzung hin, da beide einen Wert von 50 aufweisen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung in diesem Bereich. Die Häufigkeit der Beiträge zu Helix Wind zeigt, dass das Unternehmen aktuell nicht besonders im Fokus der Anleger steht.

Die Dividende von Helix Wind beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung (17,04 %) als niedrig einzustufen ist. Daher wird die Ausschüttung als schlecht bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Helix Wind-Aktie basierend auf dem RSI, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung.