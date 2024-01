Geht es endlich los, HarborOne Bancorp?

Die Aktie von Harborone wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates zu Harborone aus dem letzten Monat vor. Insgesamt erhält Harborone eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und dem Buzz kann festgestellt werden, dass Harborone über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf ein starkes Interesse und eine positive Stimmungsänderung hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 33,68 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,14, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Harborone-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,13 USD. Der letzte Schlusskurs von 12,23 USD weicht somit um +20,73 Prozent ab, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung (+11,18 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Harborone-Aktie also positive Bewertungen in Bezug auf das Sentiment, den RSI und die technische Analyse.