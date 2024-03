Geht es endlich los, Hang Pin Living Technology?

Die Hang Pin Living-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem durchschnittlichen Schlusskurs von 0,08 HKD gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,061 HKD, was einem Rückgang von 23,75 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,06 HKD, was einer geringfügigen Steigerung von 1,67 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigen keine starken positiven oder negativen Ausschläge für die Hang Pin Living-Aktie. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität auf, weshalb ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Bewertung für Hang Pin Living. Die Mehrheit der Kommentare und Beiträge zu diesem Wert waren neutral, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hang Pin Living-Aktie liegt bei 50, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt ebenfalls eine neutrale Bewertung (Wert: 47,46). Insgesamt erhält die Aktie daher auch für den RSI ein "Neutral"-Rating.