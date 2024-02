Geht es endlich los, Guangzhou Port?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt der Aktienkurs von Guangzhou Port bei -0,51 Prozent um mehr als 19 Prozent darüber. Die Verkehrsinfrastruktur-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von -10,68 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Guangzhou Port mit 10,16 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Die Analyse der sozialen Medien zeigt 2 negative und 1 positive Handelssignale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Guangzhou Port festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen, was zu einer positiven Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Guangzhou Port derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage liegt bei 3,22 CNH, während der Kurs der Aktie bei 3,14 CNH um -2,48 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine neutrale Bewertung, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating führt.