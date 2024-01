Geht es endlich los, Guangzhou Metro Design And Research?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Guangzhou Metro Design & Research Institute-Aktie liegt derzeit bei 18. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt dagegen eine weniger volatile Situation und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Guangzhou Metro Design & Research Institute-Aktie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse verwendet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, betrachtet für die letzten 200 Handelstage, zeigt eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führt dagegen zu einem "Gut"-Rating. Somit erhält Guangzhou Metro Design & Research Institute basierend auf trendfolgenden Indikatoren insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und Buzz rund um Guangzhou Metro Design & Research Institute haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussion in den sozialen Medien und die Anzahl der Beiträge zeigen ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Guangzhou Metro Design & Research Institute insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.