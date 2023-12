Geht es endlich los, Guangzhou Automobile Group Ltd (H)?

Der Aktienkurs von Guangzhou Automobile hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -31,4 Prozent verzeichnet, was mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt, die eine mittlere Rendite von -6,19 Prozent aufweist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guangzhou Automobile-Aktie zeigt, dass sie momentan überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse der Aktie ergibt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3,61 HKD lag, was einen Unterschied von -18,33 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt eine Verbesserung der Stimmungslage der Anleger und eine Zunahme der Diskussionen über das Unternehmen. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Guangzhou Automobile-Aktie.