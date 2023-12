Geht es endlich los, Grupo Aeroportuario Del Sureste S. A. B. De C. V?

Der Aktienkurs von Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,36 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -13,39 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche, die im Durchschnitt um 0,02 Prozent gestiegen sind. Im Industrie-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,1 Prozent, wobei Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv 13,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen war das Interesse an positiven und negativen Themen rund um die Aktie jedoch gering, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv liegt derzeit bei 2,63 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,82 % liegt. Insgesamt wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis einen Wert von 74,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv als überverkauft bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse führt.

