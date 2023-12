Geht es endlich los, Great Chinasoft?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Great Chinasoft-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 75 und deutet somit auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI von 53,28 zeigt sich jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung für Great Chinasoft.

Aus charttechnischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs von 10,9 CNH um -4,97 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (11,47 CNH) ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,46 CNH) weist eine ähnliche Abweichung von -4,89 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Great Chinasoft-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 141,77 und weist somit auf eine neutralen Bewertung auf fundamentaler Basis hin, da es auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Im Branchenvergleich erzielte die Great Chinasoft-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,4 Prozent, was zu einer Underperformance von -31,23 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance ähnlicher Aktien aus der "Chemikalien"-Branche führt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 24,87 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie auch in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.