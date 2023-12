Geht es endlich los, Graubuendner Kantonalbank?

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Graubuendner Kantonalbank wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 30,77 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert liegt bei 38,1, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Bei der Graubuendner Kantonalbank wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Graubuendner Kantonalbank eine Dividendenrendite von 2,58 % aus, was 2,32 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,9 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1700 CHF, was einem Unterschied von +1,29 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1678,43 CHF entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt erhält die Graubuendner Kantonalbank also eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf den RSI als auch das Anleger-Sentiment und die technische Analyse.