Geht es endlich los, Goodwin?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goodwin liegt derzeit bei 26,16, was 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 32 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist. Daher erhält Goodwin in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Goodwin von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Goodwin derzeit 2, was eine negative Differenz von -2,17 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Goodwin daher heute mit "Schlecht".

Die Messung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien ergab in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz ergab weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Goodwin in diesem Bereich daher ein "Neutral"-Rating.