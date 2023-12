Geht es endlich los, Global Arena?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Global Arena-RSI liegt bei 33,33, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Global Arena haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies zeigt sich in einer abnehmenden Aufmerksamkeit in den sozialen Medien sowie einer Tendenz zu negativen Themen. Aus diesem Grund wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen zur Aktie geäußert wurden, wobei die negativen Themen in letzter Zeit überwogen haben.

In Bezug auf die Dividende weist Global Arena eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,2 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Zusammenfassend ergibt sich für Global Arena in den verschiedenen Bewertungskriterien ein neutrales bis schlechtes Gesamtbild.