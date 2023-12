Geht es endlich los, General Accident?

Weitere Suchergebnisse zu "Ferroglobe":

Der Relative Strength Index (RSI) für die General Accident-Aktie zeigt, dass das Unternehmen in den letzten 7 Tagen überverkauft wurde, wodurch eine "Gut"-Bewertung erzielt wird. Der RSI für 25 Tage liegt bei 48,33 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 120,51 GBP für den Schlusskurs der General Accident-Aktie über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 125,5 GBP, was einem Unterschied von +4,14 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über General Accident, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie in etwa gleichbleibend im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde eher neutral über General Accident diskutiert, mit positiven Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der General Accident-Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer gegeben.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für General Accident basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.