Geht es endlich los, Game?

Die Dividendenrendite von Game beträgt derzeit 3,17 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies zeigt, dass das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs stabil ist. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" hat einen Wert von 2,76, was zu einer Differenz von +0,41 Prozent zur Game-Aktie führt. Basierend auf diesem Ergebnis wird die Aktie für ihre Dividendenpolitik neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Game beträgt 74,7 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "schlecht" eingestuft wird. Auf der anderen Seite wird der 25-Tage-RSI als "neutral" eingestuft, da Game hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher für diesen Punkt der Analyse als "schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Game insgesamt 4 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 67,75 Prozent, was die Analysten zu einer "gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für diesen Abschnitt also eine "gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -10,13 Prozent ergibt, was zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt dagegen eine "neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "neutral"-Rating.