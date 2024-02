Geht es endlich los, GRC?

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Grc als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Grc-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 7,14 und ein Wert für den RSI25 von 7,14. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Empfehlung und bedingen somit ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Grc im letzten Jahr eine Rendite von -64,63 Prozent erzielt, was 57,76 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -4,64 Prozent, wobei Grc aktuell 59,99 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Grc derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Grc eher neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.