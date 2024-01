Geht es endlich los, Fox?

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes technisches Analyseinstrument, das verwendet wird, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Fox, liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 12,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI, dass Fox weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 12 Tagen, an denen positive Themen dominierten, im Vergleich zu zwei Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fox unterhalten, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Fox-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +1,07 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +6,43 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.