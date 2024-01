Geht es endlich los, Fortis 1st Cum Red Srs F Prf?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Bewertung der Aktie von Fortis -Canada durch Analysten zeigt gemischte Ergebnisse. In den letzten zwölf Monaten wurde sie mit einer Gesamtbewertung von 1 Gut, 6 Neutral und 1 Schlecht eingestuft, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Allerdings ergab eine jüngste Analyse, dass die durchschnittliche Empfehlung für Fortis -Canada im letzten Monat "Schlecht" war, mit keiner positiven oder neutralen Bewertung.

Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Fortis -Canada liegt bei 57,75 CAD, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 56,07 CAD eine erwartete Kursentwicklung von 3 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch die Analysten.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist die Aktie von Fortis -Canada ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,86 auf, was 18 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt in der Branche "Stromversorger" (29,01). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer fundamentalen Einstufung von "Gut".

In Bezug auf die Branchenvergleichsaktivität weist Fortis -Canada eine Rendite von 3,94 Prozent auf, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt der "Stromversorger"-Branche liegt, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,22 Prozent verzeichnete. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie von Fortis -Canada in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gibt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger beachtet als zuvor, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Aktie von Fortis -Canada aufgrund der unterschiedlichen Bewertungen der Analysten und der fundamentalen Kennzahlen.