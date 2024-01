Geht es endlich los, Flavors, Fragrances?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Analystenbewertung für Flavors & Fragrances sieht positiv aus, basierend auf den letzten zwölf Monaten. Von insgesamt 11 Bewertungen von Analysten waren 7 gut, 3 neutral und 1 schlecht, was zu einem durchschnittlichen "gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 105,9 USD, was einer potenziellen Steigerung um 32,74 Prozent vom letzten Schlusskurs (79,78 USD) entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie insgesamt eine "gut"-Empfehlung von Analysten.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Flavors & Fragrances im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -19,48 Prozent hat, was mehr als 75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von 55,45 Prozent erzielt hat, liegt Flavors & Fragrances mit 74,92 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in sozialen Medien zur Aktie von Flavors & Fragrances zeigen derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Somit wird das Unternehmen als "neutral" eingestuft. Im zurückliegenden Zeitraum wurden sieben Handelssignale ermittelt, wovon 7 schlecht und 0 gut waren. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "schlechte" Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in die Aktie von Flavors & Fragrances eine Rendite von 5,14 % erzielt werden, was jedoch 8337,22 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "schlecht".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Flavors, Fragrances-Analyse vom 15.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Flavors, Fragrances jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Flavors, Fragrances-Analyse.

Flavors, Fragrances: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...