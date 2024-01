Geht es endlich los, Ferroamp Elektronik AB?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Die Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Ferroamp neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Ferroamp-Aktie überverkauft ist, da der RSI bei 15,89 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt mit einem Wert von 35 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Gut" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Ferroamp-Aktie bei 20,21 SEK liegt. Da der Aktienkurs bei 8,72 SEK liegt, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da ein Abstand von -56,85 Prozent besteht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 8,06 SEK, was zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer mittleren Aktivität geführt, wodurch die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.