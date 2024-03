Geht es endlich los, Fangda Carbon New Material?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fangda Carbon New Material-Aktie beträgt aktuell 46, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 44,34 weniger volatil als der RSI7 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Fangda Carbon New Material-Aktie.

In den letzten Wochen wurde bei Fangda Carbon New Material eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Gut" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen war ebenfalls erhöht, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Stufe ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Fangda Carbon New Material-Aktie mit einem Kurs von 4,95 CNH inzwischen +2,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -13,16 Prozent beläuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Fangda Carbon New Material besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und zeigten in den letzten Tagen vor allem Interesse an positiven Themen. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Gut" eingestuft, obwohl die automatischen Analysen der Kommunikation in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale ergeben haben.