Geht es endlich los, Euro Tech?

Die technische Analyse der Euro Tech-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,49 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,46 USD liegt, was einer Abweichung von -2,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,42 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs von 1,46 USD eine geringfügige Abweichung von +2,82 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Euro Tech mit -1,35 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt die Rendite von Euro Tech mit 14,63 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 13,28 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Euro Tech. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf dieser Basis erhält Euro Tech eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Euro Tech-Aktie zeigt ebenfalls interessante Ergebnisse. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 29,41, was darauf hindeutet, dass Euro Tech überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt die technische Analyse der Euro Tech-Aktie ein gemischtes Bild. Die Abweichung des Schlusskurses von den Durchschnittswerten führt zu einer "Neutral"-Bewertung, während die Rendite im Branchenvergleich und die Stimmung der Marktteilnehmer zu einem "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Rating führen. Nur der RSI der letzten 25 Handelstage weist auf eine überverkaufte Situation hin und führt zu einem "Gut"-Rating.