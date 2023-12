Geht es endlich los, Establishment Labs?

Die Aktie von Establishment Labs wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Dieses Urteil basiert auf 5 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 88,6 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 286,06 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Establishment Labs eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 95,61 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 69,57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Establishment Labs für diesen Punkt mit "Schlecht" bewertet.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 89,13 Prozent liegt. Somit erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einschätzung für seine Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Richtung, jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Aktie von Establishment Labs bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.