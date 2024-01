Geht es endlich los, Esprit?

Esprit: Aktuelle Analyse der Anleger-Stimmung

Esprit hat in Bezug auf die Ausschüttung einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (5,3 %) eine niedrigere Bewertung. Die Differenz beträgt 5,3 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Esprit im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" mit einer Rendite von -55,75 Prozent mehr als 60 Prozent darunter. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" verzeichnet eine mittlere Rendite von -2,64 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Esprit mit 53,11 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Esprit in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern als eher neutral bewertet wurde. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussion um Esprit eine mittlere Aktivität aufweist, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet laut unserer Messung kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Einstufung führt.