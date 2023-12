Geht es endlich los, Erdene Resource Development?

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild von Erdene Resource Development festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Meinung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neutral geblieben ist. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Erdene Resource Development daher in diesen Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Erdene Resource Development eine Rendite von 15,79 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -11,54 Prozent verzeichnete, hat sich Erdene Resource Development mit einer Rendite von 27,33 Prozent als deutlich überdurchschnittlich erwiesen. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Erdene Resource Development-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,34 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,32 CAD lag, was einer Abweichung von -5,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Erdene Resource Development mit 0 Prozent 3,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion.