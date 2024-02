Geht es endlich los, Eni SpA?

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen fokussierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Eni Spa. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 4 "Gut"-Signale (bei 1 "Schlecht"-Signal) auf Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eni Spa-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 14,31 EUR im Vergleich zum aktuellen Kurs (14,586 EUR) eine Abweichung von +1,93 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 14,97 EUR zeigt mit einem aktuellen Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,57 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich Aktienkurs liegt Eni Spa mit einer Rendite von 99,8 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" um mehr als 100 Prozent darüber. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche kam auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent, wobei Eni Spa mit 99,8 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Eni Spa-Aktie ergibt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen RSI von 43,78, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 62,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt das Gesamtbild ein Rating von "Neutral".