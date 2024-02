Geht es endlich los, Encavis?

Die Dividendenrendite von Encavis beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,89 Prozent. Unseren Analysten zufolge erhält Encavis daher eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Anleger in sozialen Medien haben Encavis in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Unsere Redaktion hat dabei 6 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Die langfristige Stimmung rund um Encavis, gemessen anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung, ergibt ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, während die positive Veränderung der Stimmung zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Encavis-Aktie liegt bei 59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine Überkauftheit von Encavis, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Encavis.