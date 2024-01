Geht es endlich los, Embraer?

Der Aktienkurs von Embraer hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 72,26 Prozent erzielt, was jedoch 77,05 Prozent unter dem Durchschnitt im Industriesektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 242,71 Prozent, wobei Embraer aktuell 170,45 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen der Embraer-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 3 Einstufungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Das ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Für das kommende Jahr wird ein Kursziel von 18,75 USD prognostiziert, was einem möglichen Anstieg um 1,63 Prozent vom letzten Schlusskurs von 18,45 USD entspricht. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Neutral".

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Embraer waren in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv, was zu einer heutigen Gesamtbewertung als "Gut" basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer führt.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ergibt sich jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung unterdurchschnittlich sind.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Embraer wird also als negativ bewertet, während das kurzfristige Anleger-Sentiment positiv ausfällt.