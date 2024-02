Geht es endlich los, Eiken Chemical?

Die Aktie von Eiken Chemical wird anhand verschiedener Faktoren und Analysen bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" erfolgt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Eiken Chemical derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Zusammen erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Eiken Chemical liegt bei 1564,17 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1940 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +24,03 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der GD50 ergibt einen Abstand von +9,52 Prozent und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als besonders positiv. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung basierend auf verschiedenen Faktoren und Analysen.