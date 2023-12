Geht es endlich los, EGF Theramed Health?

Die technische Analyse der Egf Theramed Health-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie wird als neutral bewertet, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt ein neutrales Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Egf Theramed Health-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments ein "Neutral"-Rating.