Geht es endlich los, Dream Industrial Real Estate Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Dream Industrial Real Estate Investment Trust betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 66,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 68,49 eine "Neutral"-Bewertung an.

Das Sentiment und der Buzz um Dream Industrial Real Estate Investment Trust lassen sich über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Insgesamt zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine nur geringfügige Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Dream Industrial Real Estate Investment Trust in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt auf 50- und 200-Tages-Basis. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 13,36 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,31 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Dream Industrial Real Estate Investment Trust auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Dream Industrial Real Estate Investment Trust eher neutral diskutiert, jedoch zeigte das Stimmungsbarometer an einem Tag positive Tendenzen. Aktuell interessieren sich die Anleger vor allem für positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Dream Industrial Real Estate Investment Trust auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.