Geht es endlich los, Discovery Africa?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für die Discovery Alaska-Aktie ergibt sich ein RSI von 100, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 27,78, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab vier Tage lang nur positive Themen und keine negativen Diskussionen. An drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Discovery Alaska eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Discovery Alaska ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Discovery Alaska-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,025 AUD weicht somit um -16,67 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aufgrund des positiven Abweichungsprozentsatzes. Unterm Strich erhält die Discovery Alaska-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.