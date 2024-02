Geht es endlich los, Deutz AG?

Der Aktienkurs der Deutz AG hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Industrie-Sektor im letzten Jahr sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 14,99 Prozent liegt die Deutz AG mehr als 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 5,45 Prozent aufweist, liegt die Deutz AG mit 9,54 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist die Deutz AG derzeit eine Dividendenrendite von 2,74 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Deutz AG derzeit einen positiven Trend aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 4,77 EUR, während der Kurs der Aktie bei 5,55 EUR liegt, was einer Abweichung von +16,35 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt mit 4,65 EUR deutlich darüber, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Deutz AG ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,77 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,09 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine gute Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.