Geht es endlich los, Deutsche Euroshop?

Die Stimmung unter den Anlegern für Deutsche Euroshop ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Deutsche Euroshop in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Deshalb wird Deutsche Euroshop insgesamt mit "Gut" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Deutsche Euroshop-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 20,34 EUR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 18,68 EUR lag, was einem Unterschied von -8,16 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 60,56 und der RSI25 bei 59,14, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.