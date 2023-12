Geht es endlich los, Definitive Healthcare?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Definitive Healthcare ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Definitive Healthcare-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,47, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 36,16, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Definitive Healthcare. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Definitive Healthcare-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 9,57 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 8,85 USD liegt, was eine Abweichung von -7,52 Prozent ergibt. Die Aktie erhält damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich ein Wert von 7,47 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+18,47 Prozent) liegt. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Definitive Healthcare zeigt eine starke Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Definitive Healthcare erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insofern gibt die Aktie von Definitive Healthcare bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".