Geht es endlich los, Dairy Farm?

Der Aktienkurs von Dfi Retail zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -21,15 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5 Prozent verzeichnete, liegt Dfi Retail mit 16,15 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Bewertung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten und zeigt somit an, dass Dfi Retail weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 44,66, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Dfi Retail-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2,62 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,34 USD liegt, was einer Abweichung von -10,69 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,26 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,54 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein "Neutral"-Rating. Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikanten Veränderungen. Somit erhält die Dfi Retail-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.