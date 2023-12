Geht es endlich los, Dadaexus?

Die Diskussionen über Dada Nexus in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häufen sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 Mal die Einschätzung "Gut" für Dada Nexus abgegeben, während es 0 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" gab. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Dada Nexus vor. Die Analysten erwarten jedoch eine Entwicklung von 234,32 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 11,3 USD. Diese Entwicklung betrachten sie als "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Dada Nexus als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 35,63, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 einen Wert von 61,98 aufweist, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Dada Nexus festgestellt werden. Dies zeigt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Zusammengefasst bekommt Dada Nexus daher für diese Stufe eine "Gut"-Bewertung.