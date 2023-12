Geht es endlich los, CyberArk Software?

Derzeit wird die Cyberark Software-Aktie als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 3245 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 3245,4 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 5195 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 61. Daher wird der Titel aufgrund des hohen KGV als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung im Bereich Sentiment und Buzz führt. Zudem wurde die Cyberark Software weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Meinungen der Analysten sind gemischt: In den letzten 12 Monaten gab es 12 positive, 2 neutrale und keine negativen Empfehlungen, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 184 USD liegt, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -15,46 Prozent führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cyberark Software-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) mit einem "Gut"-Rating bewertet wird, da der letzte Schlusskurs jeweils deutlich über dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der verschiedenen Aspekte eine neutrale Einschätzung für die Cyberark Software-Aktie.