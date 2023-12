Geht es endlich los, Creative Realities?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Creative Realities in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegenden Verschiebungen hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. In Bezug auf Creative Realities wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Creative Realities liegt bei 13,64, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Creative Realities verläuft derzeit bei 2,31 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 2,27 USD aus dem Handel ging und damit ein Minus von -1,73 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt jedoch ein Niveau von 1,84 USD an, was einer Differenz von +23,37 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Creative Realities von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

