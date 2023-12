Geht es endlich los, Contact Energy?

Die Contact Energy-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +2,7 Prozent beim aktuellen Kurs von 7,6 AUD. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage um +4,11 Prozent bei einem Wert von 7,3 AUD. Somit erhält das Unternehmen insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso erfährt die Aktie weder mehr noch weniger Beachtung als sonst, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Contact Energy-Aktie liegt bei 33,82 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 45,21 für 25 Tage, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt eher neutrale Anleger-Stimmung. Jedoch standen in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Contact Energy-Aktie derzeit aus technischer Sicht neutral bewertet wird, während die Anleger-Stimmung eher positiv ist.

